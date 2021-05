Genitori e residenti di via Gioberti preoccupati per la presenza di un senzatetto: "Spesso è aggressivo e imprevedibile"

Il senzatetto, in base a quanto segnalato da alcuni residenti, si aggira nella zona della strada parco fra viale Bovio e la scuola in via Gioberti. In due occasioni avrebbe preso a calci gli sportelli delle auto con delle donne all'interno

Cresce la preoccupazione fra i genitori e i residenti della zona di via Gioberti, a cavallo fra la strada parco e viale Bovio, per la presenza costante di un senzatetto. Fino a poco tempo fa, spiegano i genitori, non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi. Nelle ultime settimane, però, spesso è in stato di alterazione dovuta all'alcol ed inizialmente avrebbe preso a calci delle paline del gas, arrivando però ad infastidire verbalmente i passanti e soprattutto i genitori che si recano davanti alla scuola in via Gioberti per portare o riprendere i figli.

Qualche giorno fa, si è avvicinato ad una mamma incinta che, spaventata, si è allontanata salendo sulla propria automobile ed a quel punto avrebbe preso a calci la portiera terrorizzando la donna che è fuggita ed ha sporto denuncia ai carabinieri. Non si tratterebbe, fra l'altro, dell'unico episodio del genere, in quanto in passato anche una maestra dell'istituto scolastico avrebbe subito lo stesso trattamento con l'uomo, di nazionalità straniera, che senza motivo avrebbe preso a calci la portiera della sua vettura.