Il generale Rispoli in visita nel comando provinciale dei carabinieri di Pescara

Visita istituzionale questa mattina, 6 ottobre, per il generale di corpo d'armata dei carabinieri Andrea Rispoli, comandante interregionali carabinieri “Ogaden” di Napoli che ha visitato i locali del in via Gabriele D'Annunzio a Pescara, ricevuto dal comandate provinciale colonnello Riccardo Barbera.

Il Generale Rispoli, al vertice dell’organizzazione territoriale dell’arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha incontrato il personale della sede, una rappresentanza dei comandanti di stazione e dei militari in servizio presso i diversi reparti dislocati nella provincia, nonché della rappresentanza locale dell’Associazione nazionale carabinieri. Il generale ha espresso il proprio plasuo per il lavoro quotidiano e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio d’istituto e nell’azione di prevenzione e contrasto ad ogni forma di criminalità comune e organizzata. Ha poi trattato temi come l'etica e lo spirito di servizio, che assieme alla fedeltà e professionalità sono i valori fondanti dell'istituzione dei carabinieri.

Il comandante Interregionale si è intrattenuto con i comandanti dipendenti sulle emergenti problematiche di ordine e sicurezza pubblica che caratterizzano la provincia, presiedendo un briefing nel corso del quale il Colonnello Barbera ha illustrato la situazione dei reparti dipendenti e l’andamento dell’attività operativa svolta dai Carabinieri, per la prevenzione e il contrasto della delittuosità, con un’attenzione particolare agli aspetti di maggiore tipicità propri dello specifico territorio.

Dopo la visita, il generale Rispoli ha incontratopPresidente del tribunale Angelo Mariano Bozza, il procuratore della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e successivamente la moglie del maresciallo Marino Di Resta, ucciso a Pescara il 16 settembre 1996 dopo un conflitto a fuoco.