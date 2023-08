Rinnovato il gemellaggio tra Pianella e Donnas che dura ormai da 40 anni

Pianella e Donnas, in provincia di Aosta, hanno celebrato 40 anni di gemellaggio sabato 26 agosto rinnovando un legame che dura ormai da 40 anni.

Per l’occasione il Comune, rappresentato dal sindaco Teddy Manella, la Pro Loco con il presidente Edoardo Faieta e l’associazione musicale "S.Cecilia-banda città di Pianella" con il delegato Remo Di Leonardo, unitamente a un gruppo di cittadini, si sono recati nella cittadina valdostana per rinsaldare questo antico legame.

Non sono mancati attimi di commozione nel ripercorrere tutti gli anni trascorsi, nei momenti conviviali e nello scambio di doni e tipicità del territorio tra le varie rappresentanze.

Per celebrare l'anniversario la comunità pianellese ha piantato un simbolo dal forte valore identitario in Valle d’Aosta, una pianta di olivo della varietà autoctona "Dritta" con l’apposizione di una targa a ricordo dell’evento. Proprio a Donnas, peraltro, si intende creare la prima associazione di olivicoltori della Regione e stimolare la realizzazione del primo frantoio. Un fine settimana ricco di iniziative all’insegna dell’amicizia con una calorosa e generosa accoglienza da parte della comunità di Donnas, guidata dal sindaco Amedeo Follioley e dai rappresentanti del comune e di tutte le altre associazioni cittadine, in primis Pro Loco e Banda.

«Abbiamo trascorso un bellissimo fine settimana», dice il Sindaco Manella, «sono particolarmente legato a questo gemellaggio atteso che, quasi 20 anni fa, sono stato il promotore del suo rilancio, coinvolgendo mano a mano tutte le altre realtà. Da allora, aggiunge il primo cittadino, un grande lavoro è stato svolto in particolare dalle due Pro Loco e stiamo condividendo un percorso per estendere ulteriormente questo bellissimo rapporto ad altre realtà a partire dalla banda musicale, scintilla del gemellaggio del 1983, e alle associazioni sportive. Con queste ottime premesse, conclude il sindaco, siamo certi che riusciremo nell’intento».