Si è smarrito Venezia il gatto adottato da commercianti e residenti dell'omonima via, appello per ritrovarlo

Si chiama Venezia (come racconta un collarino azzurro sul quale è inciso il suo nome) perché adottato da alcuni tra commercianti e residenti di via Venezia a Pescara ed è un gatto che si è smarrito.

«Ne abbiamo perso le tracce da una settimana: lo stiamo cercando con piedi e cuore perché lo amiamo almeno quando lui a noi», dicono i cittadini.

È maschio, dolce, buonissimo, simpatico e bello da morire.

A inizio dicembre (per la sua prima visita da micio Venezia) il veterinario ci ha detto esser in ottima salute, non sterilizzato e di 6/7 anni. Gioca coi cani della via e adora i bimbi che passando per andare a scuola si fermano sempre per una coccola. Ha una casetta in legno e lana, cibo fresco tre volte al dì e tanto tanto amore. Una settimana fa correva dietro due femminucce in calore senza mai allontanarsi. «Purtoppo abbiamo saputo che la sua presenza dava fastidio a qualche residente arrivato a chiamare i vigili urbani», dicono commercianti e residenti, «Venezia non sporcava, mai fatta i bisogni fuori dalle aiuole e soprattutto chi di noi lo sfamava provvedeva a pulire ogni santa volta tutto. A fronte di birre e carte di pizze spesso lasciate dove lui passeggiava da incivili, quelli si!! Aiutateci vi preghiamo!».

Gallery