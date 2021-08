Era abbandonato in un parcheggio, aiutiamo Sirius a trovare una famiglia

Sirius è un maschietto di circa 2 mesi, sverminato, spulciato e vaccinato. Ha imparato a usare la lettiera ed è sempre in cerca di coccole e compagnia per giocare

Il gatto nero Sirius cerca casa. Trovato abbandonato in un parcheggio, piangeva tantissimo e, per fortuna, le sue urla hanno attirato l'attenzione dei passanti. Così è stato salvato. Ora è al sicuro in una stanzetta, ma sta da solo tutto il giorno e continua a piangere.

L'appello è, dunque, di adottarlo. Sirius è un maschietto di circa 2 mesi, sverminato, spulciato e vaccinato. Ha imparato a usare la lettiera ed è sempre in cerca di coccole e compagnia per giocare. Si trova in provincia di Pescara ma può arrivare in tutto il centro e nord Italia. Per info: 380/3406858.