L'Enpa diffida Trenitalia a prendere provvedimenti contro il capotreno che ha "cacciato" il gatto Grisù

L'Enpa, l'ente nazionale protezione animale, diffida Trenitalia affinché prenda provvedimenti nei confronti del capotreno che ha fatto scendere nella stazione di Pescara il gatto Grisù dal treno Intercity Lecce-Torino, come riferisce l'Adnkronos.

Il felino, di 14 anni, stava viaggiando con i suoi proprietari, un'anziana coppia del Salento diretta a Torino, ed era scappato dal trasportino.

Da domenica, giorno in cui l'animale è scomparso, i volontari dell'Enpa di Pescara stanno cercando con tutti i mezzi la gatta, insieme anche agli agenti della Polfer e ai proprietari.

«Stiamo facendo tutto il possibile per riportare Grisù a casa», dice Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Enpa, «i nostri volontari, che ringrazio di cuore dell'impegno, si sono attivati fin dal primo momento. Inoltre abbiamo diffidato Trenitalia affinché prenda provvedimenti nei confronti del capotreno, responsabile di questa assurda condotta, che dovrà rispondere del reato di abbandono di animali e maltrattamento. Ci riserviamo di presentare un esposto per l'accertamento dei fatti e di costituirci parte civile nel caso in cui il responsabile venga rinviato a giudizio per i reati commessi. Dopo tante campagne a favore degli animali, dopo tanti passi in avanti per agevolare le numerosissime famiglie che viaggiano con animali questa condotta da parte di Trenitalia è davvero inaccettabile».