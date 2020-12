Gatto bloccato sulla barriera antirumore della ferrovia in via Caravaggio, i volontari chiedono l'intervento della polizia [FOTO]

Un gatto è bloccato dalla mattinata di oggi, lunedì 14 dicembre, sulla barriera antirumore della ferrovia adriatica in via Caravaggio a Pescara.

Il felino è bloccato dalla parte dei binari e sul posto sono intervenuti gli Animalisti Volontari che hanno richiesto l'intervento della polizia municipale, della Polfer e dei vigili del fuoco.

Nel pomeriggio sono intervenuti sul posto gli agenti della Polfer che però avrebbero spiegato come non sia possibile bloccare il transito dei treni per il salvataggio del gatto.

I volontari però fanno notare che restando sulla barriera l'animale rischierà di morire in ogni caso.

AGGIORNAMENTO: sul posto, oltre agli agenti della Polfer, sono intervenuti i vigili del fuoco. Si è deciso di bloccare il traffico ferroviario per quasi un'ora per consentire agli Animalisti Volontari di far scendere il gatto.