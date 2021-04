Gattino cieco trovato a Rigopiano, scatta la raccolta fondi per Chicco

Lanciata una raccolta fondi on line per aiutare il gattino Chicco, rinvenuto in condizioni pietose sulla strada per Rigopiano, nel Comune di Farindola. Era un mucchietto di ossa, denutrito, disidratato, molto sporco e, soprattutto, presentava una brutta infezione agli occhi (con scolo purulento).

Chicco è stato soccorso da una volontaria e portato immediatamente in clinica, dove ha ricevuto le prime cure. Oltre ad aver fatto gli esami delle feci e del sangue è stato spulciato e sverminato, ha seguito una terapia di antibiotici e vitamine e ha effettuato una lunga cura agli occhi con vari colliri.

Purtroppo in uno dei due occhi è ipovedente, mentre l’altro è talmente compromesso che dovrà essere enucleato: Chicco, dunque, ha urgentemente bisogno di essere operato. Si chiede un piccolo aiuto per sostenere le ingenti spese connesse a tutte le emergenze. Chicco e le volontarie ringraziano di cuore quanti vorranno contribuire alla causa. Per aderire alla raccolta fondi è sufficiente cliccare QUI.