Due dolci gattine cercano casa [FOTO]

Due dolci gattine cercano casa. Nello specifico, le due femminucce sono una tigrottina e una panterina a pelo lungo.

Hanno un mese e mezzo di vita, e vengono cedute già spulciate e sverminate. Si spera in un’adozione di coppia per non separarle.

Requisiti per l’adozione: dovranno vivere soltanto in appartamento e avere obbligatoriamente la sterilizzazione, per la quale una volontaria animalista è disposta a contribuire economicamente. Per informazioni: 391/1060752. Le micette si trovano a Penne.