L'Uoc di gastroenterologia dell'ospedale adotta un nuovo sofisticato sistema per la disinfezione degli endoscopi

L'equipe medica e sanitaria coordinata dal direttore Lauri a prima in Italia ad adottare questo protocollo che ha portato ad un abbattimento della soglia di insuccessi per la disinfezione dei dispositivi endoscopici

Importante traguardo raggiunto dall'Uoc di gastroenterologia e endoscopia dell'ospedale di Pescara, diretta da Adriano Lauri, sul fronte del sistema di disinfezione degli endoscopi flessibili. L'equipe infatti è la prima in Italia ad adottare un sofisticato sistema di controllo etracciamento della efficacia dellafase di lavaggio manuale degli endoscopi, che rappresenta una criticità della qualità del risultato della disinfezione finaledi tali strumenti

Questi dispositivi, utilizzati comunemente per gastroscopie e colonscopie, devono infatti essere sottoposti a processi di disifezione accurata che però, per la natura tecnica degli apparecchi, non permettono l'uso di vapore ed alte tepmperature, nè di perossido di idrogeno. Per questo sono stati utilizzati ausili come biuluminometore tamponi per misurare i dati raccolti sull'efficacia della pulizia manuale e un sistema di tracciabilità informatico del processo.

I dati ottenuti mostrano il conseguimento di ottimi risultati, evidenziando un valore della percentuale di insuccessi della fase di lavaggio manuale /scovolinatura che si attesta intorno al 1,8%,ampliamente sotto la soglia considerata dalla letteratura attuale come ottimale che corrisponde al 4%.La verifica della presenza di materiale organico residuo eventualmente sullo strumento dopo la fase di lavaggio, rende possibile l’esecuzione di azioni correttive immediate nel caso di valori sopra la soglia di accettabilità,abbattendo totalmente la percentuale di insuccessi

Questo sistema fra l'altro permette di individuare indirettamente la presenza di Covid 19 nei residui organici dell'ultimo paziente che ha usufruito dell'endoscopio.