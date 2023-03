All'istituto Volta le gare regionali della Rete RoboCup Junior Academy

Ieri, 17 marzo, nella palestra dell’istituto Alessandro Volta, si sono tenute le gare regionali della Rete RoboCup Junior Academy. Un importante traguardo per il Volta e per i suoi alunni impegnati sia in attività di competizione, sia di supporto operativo alle squadre partecipanti.

La scuola pescarese ha preso parte alla gara con otto team coordinati dai docenti Alessandro Carusi, Duilio D'Ottavio, Annalisa Di Bartolomeo, Danilo Micalone e Massimiliano Larocca. Arbitri per la categoria Rescue Maze, Nicolò Fratini, per la categoria Rescue Line, Alessandro D’Ambrosio, Lorenzo Schiavone, Francesco d’Agostino, Francesco Fatone, Matteo Polverino e Michael Usai. A ricoprire il ruolo di giudice di gara è stato Emanuele Manzo.

Alla competizione hanno preso parte il liceo statale Marie Curie di Giulianova, l'istituto Alessandrini di Montesilvano, l'istituto Alessandrini - Marino di Teramo, il liceo scientifico Corrado d'Ascanio di Montesilvano, l'istituto Mattei di Vasto, l'istituto Ettore Majorana di Avezzano, l'istituto Algeri Marino di Casoli, l'istituto Pomilio di Chieti, l'istituto Papa Giovanni Paolo XXIII di Pianella e l'istituto comprensivo di Loreto Aprutino.

Le squadre si sono sfidate nelle competizioni di RescueLine (sia under 14 sia under 19), RescueMaze e On Stage. Nella categoria Rescue Line under 19 si sono posizionati in cima alla classifica il team FabLab Algeri Marino 1, il team Volta 5 composto da Lorenzo Sanelli (1CM), Nicolò Carta (1BM), Samuele Cordone (2BCTR) e il team Atom del Majorana di Avezzano, mentre per la categoria Rescue Line under 14 il team Lenny dell'istituto commerciale di Loreto Aprutino. Nella categoria Rescue Maze il team FabLab Algeri Marino 3. Prossima tappa sarà la gara nazionale a Vicenza del 19-22 aprile.