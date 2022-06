Tutori per minori stranieri non accompagnati: in 40 al corso di formazione e si pensa già al prossimo

Sono state 40 le persone che hanno partecipato al secondo corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati organizzato dalla garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, e dall’assessorato alle politiche sociali e mentre si pensa già al prossimo si lavora all'elenco regionale per i mediatori culturali e linguistici.

Le persone che hanno preso parte al corso, sottolinea Falivene, “hanno mostrato uno spiccato senso di umanità nel voler affrontare questo percorso che consentirà loro di affiancare i minori, ospitati nelle strutture di accoglienza, in un momento particolarmente difficile e complesso. È già in programma, dopo l’estate, la terza edizione e nel frattempo, in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali, stiamo lavorando per l’attivazione di un elenco regionale per i mediatori culturali e linguistici. Abbiamo già individuato i requisiti necessari per le figure destinate alle strutture di accoglienza al fine di accogliere i minori e agevolare il loro percorso di vita. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti i docenti che hanno prestato la loro opera sotto il coordinamento didattico e di tutoraggio del dottor Andrea Salomone il quale ha egregiamente supportato l’attuazione di questa iniziativa”. Al corso di formazione hanno collaborato il tribunale per i minorenni, la camera minorile, l’ordine assistenti sociali, Officina 47 L’Aquila e la comunità di accoglienza del territorio.