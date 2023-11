Il Comune di Spoltore cerca il garante dei diritti per la disabilità: via alle candidature

L'amministrazione di Spoltore cerca un garante dei diritti per la disabilità. Aperta la possibilità di presentare le domande per candidarsi con queste che posso essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo “Comune di Spoltore, via G. Di Marzio 66-65010 Spoltore (Pe)”, tramite pec all'indirizzo protocollo.pec@comune.spoltore.pe.it o anche consegnandole a mano all'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.40 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Il garante verrà nominato con un decreto sindacale e sarà individuato tra persone con esperienza nell’ambito dei diritti della disabilità e delle attività sociali, iscritte da almeno un anno nelle liste elettorali del Comune di Spoltore, e che rimarrà in carica per un periodo pari ad anni uno, con possibilità di rinnovo.

“L’obiettivo dell’amministrazione è avvalersi di una figura che possa costituire un ponte rispetto alle istanze e alle prerogative dei soggetti più vulnerabili al fine di programmare e realizzare politiche di inclusione sociale, e non solo, che si trasfondano negli atti programmatici dell’amministrazione” spiega il sindaco Chiara Trulli.

“Noi pensiamo non soltanto a scelte che riguardino le politiche di cura alla persona ma anche alle iniziative turistiche, culturali, ricreative e soprattutto alle opere pubbliche che dovrebbero essere sempre più a misura di tutti, specie di coloro che hanno un disagio fisico o motorio. Non a caso – aggiunge -, oggi si parla nelle varie declinazioni del concetto di accessibilità, di politiche ‘universali’, cioè volte al più ampio universo di soggetti e capaci di soddisfare i bisogni di tutti in un’ottica davvero inclusiva”.

Il sindaco ringrazia quindi il consigliere comunale Stelvio D’Ettorre che ha proposto insieme al suo gruppo comunale la mozione e tutto il consiglio comunale che ha approvato l'atto di indirizzo. “Daremo a questo regolamento – conclude Trulli - le gambe per camminare attraverso un avviso pubblico per scegliere la figura migliore per ricoprire questo ruolo”.

Ruolo del garante alla disabilità sarà dunque quello di contribuire alla programmazione di azioni mirate per garantire l'inclusività sia nelle iniziative culturali, sociali e ricreative, sia negli interventi pubblici. Una “cerniera” tra i bisogni dei fragili e l'attività dell'ente che sappia soddisfare i loro diritti sociali, assistenziali e socio-educativi.