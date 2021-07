Il garante dei minori Falivene: "Abruzzo prima regione italiana a dotarsi di un database dei minori in affido"

L'Abruzzo è la prima regione italiana che si è dotata di un database con i dati dei minori in affido o che vivono nelle case famiglia. Lo ha detto la garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Maria Concetta Falivene, intervenuta a margine della presentazione del libro “Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi” di Antonella Betti che si è svolta a Sulmona.

Un risultato importante, sottolinea la Falivene, in un Paese dove non è possibile avere un quadro completo del reale disagio familiare dei bambini dati in affido a case famiglia, ed occorre porre la massima attenzione sugli addetti ai lavori che grazie alla Legge che istituisce l’Ispettorato alle Funzioni sociali potranno avvalersi di un confronto utile ad evitare eventuali errori di valutazione in ambito minorile:

“L’infanzia va tutelata a tutti i livelli per permettere al sistema degli affidi di essere più efficace e trasparente. “Per questosono quanto mai indispensabili degli interventi normativi che devono andare di pari passo con una intensificazione dei controlli sulle strutture”.