Presto la gara pubblica per la gestione delle spiagge libere. La giunta comunale, per iniziativa dell’assessore Paoni Saccone, ha approvato una delibera con cui si dispone, in linea con quanto previsto dal piano demaniale marittimo regionale, l’affidamento dei 18 tratti di spiaggia pescaresi a nuovi soggetti:

"Lo scopo per il quale mi sono molto prodigata - ha detto l’assessore Paoni Saccone - è quello di rendere fruibili i tratti di spiaggia libera di Pescara garantendo in primis l’accesso a tutti i cittadini e ai visitatori, ma con uno standard di servizi adeguato".

Gli affidatari dovranno impegnarsi a realizzare:

chioschi per somministrare alimenti e bevande preparati o già confezionati

servizi igienici

un bagno con doccia destinato a soggetti diversamente abili

I cinque tratti di maggiore estensione saranno assegnati a breve, tramite una gara pubblica, a imprese, associazioni o cooperative, il tutto per un periodo di 8 anni. Si tratta delle seguenti zone: