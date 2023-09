Gambero Rosso premia i migliori vini del Pescarese e d’Abruzzo nella nuova guida Tre Bicchieri 2024

Uscirà il 15 ottobre la nuova guida Tre Bicchieri 2024 di Gambero Rosso, che rivela i migliori vini per regione, suddivisi per tipologia e cantine. Intanto sono stati svelati in anteprima i vincitori del massimo riconoscimento, i Tre Bicchieri, della nostra regione e molti appartengono alla provincia di Pescara.

In particolar modo spiccano il?Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano e Pecorino senza dimenticare il Cerasuolo.

Per quanto riguarda il?Montepulciano d’Abruzzo, le ultime due annate, 2022 e 2021, sono state affrontate dalle aziende in maniera corretta: pochi i vini surmaturi, con etichette piuttosto ben fatte e godibili. Il discorso cambia con i 2020: qui iniziano a entrare in gioco dei limiti tecnici, con il legno che risulta l’ingrediente principale di alcuni rossi. Si torna su con i 2019, piuttosto nitidi e dotati di buona freschezza. Scendendo con le annate non è raro trovare vini già a fine corsa.

Sul fronte bianchista, ormai è conclamato lo strapotere del?pecorino?sul?trebbiano: oltre 100 campioni per il primo, poco più di 60 per il secondo. Ma il trebbiano non ci sta ad abdicare. I produttori stanno cercando di restaurare il bianco abruzzese per antonomasia con versioni che escono almeno dopo un anno, o anche di più: vini complessi, sfumati, molto interessanti man mano che si va indietro nel tempo. Se il pecorino la fa da padrone nei numeri, non si può dire lo stesso per la qualità. Colpa dell’annata sicuramente: la torrida 2022 si è fatta sentire non tanto per i vini surmaturi o “cotti”, quanto per la paura di arrivare a tanto, con vini un po’ crudi e “verdi”, probabilmente frutto di raccolte troppo anticipate.

Del?Cerasuolo?si dice sia il vino del futuro. La potenza materica del montepulciano viene imbrigliata in vini leggeri che, nelle migliori versioni, non perdono nulla dell’energia del vitigno, anzi la incanalano verso la giusta direzione, nelle versioni veraci, quelle più identitarie.

Vini premiati Abruzzo