Galleria sud di piazza Salotto nel degrado? È polemica tra i commercianti e il Comune

L'assessore Del Trecco annuncia: "Per far rispettare le regole chiederemo al comando della polizia municipale di predisporre una task force in borghese per effettuare controlli costanti e continui"

È polemica tra alcuni commercianti e il Comune in merito alle condizioni in cui versa la galleria sud di piazza Salotto. L’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco fa sapere che “la pulizia, sanificazione e igienizzazione della galleria viene effettuata ogni giorno, tutti i giorni, a partire dal gennaio 2020, secondo un calendario e un protocollo stabilito dagli uffici”.

L’amministrazione comunale, precisa Del Trecco, "ha aperto da mesi un dialogo con gli amministratori di condominio, ovvero con i proprietari dei fabbricati e dei locali commerciali, per stabilire diritti e doveri reciproci e per collaborare nel restituire decoro alla piazza, diritti e doveri che abbiamo codificato in un protocollo d’intesa oggi all’attenzione degli amministratori condominiali per poi procedere con la firma. Nel frattempo il Comune sta già facendo la propria parte, ovvero la pulizia quotidiana, mentre non possiamo dire altrettanto da parte dei proprietari dei fabbricati dalla zona".

A questo punto, annuncia Del Trecco, "nell’attesa della firma del protocollo pubblicheremo un’ordinanza dirigenziale per imporre il rispetto dei ruoli e delle regole, a partire dall’immediata pulizia delle pareti degli edifici, che sono proprietà privata, e che non sono mai state imbiancate da decenni, dando un’immagine inaccettabile della piazza, così come per imporre ai commercianti il rispetto delle regole inerenti al conferimento dei rifiuti, che ancora oggi vengono lasciati fuori dalle attività a ogni ora del giorno e della notte in maniera indiscriminata. E per far rispettare le regole chiederemo al comando della polizia municipale di predisporre una task force in borghese per effettuare controlli costanti e continui".