Chiude per lavori la galleria San Giovanni della circonvallazione tra Pescara e Montesilvano

Chiude al traffico per lavori la galleria San Giovanni della circonvallazione tra Pescara e Montesilvano.

Non sarà possibile transitare all'interno della galleria della statale 714, la variante della Nazionale Adriatica, a partire dalle ore 10 di lunedì prossimo 23 gennaio.

Il traffico sarà interdetto in direzione nord (Montesilvano) per consentire il completamento dei lavori di manutenzione già svolti in direzione sud (Francavilla al Mare).

Come si legge in una nota, «i lavori che Anas (gruppo Fs Italiane) sta svolgendo attraverso importanti interventi di manutenzione programmata, sono necessari per l’implementazione del confort e della sicurezza stradale della rete. Nello specifico i lavori riguarderanno il ripristino corticale e profondo della calotta della galleria, la captazione e il drenaggio delle acque di percolazione e l’impermeabilizzazione dei piedritti, la sostituzione della segnaletica verticale e l’installazione di pannelli illuminotecnici». Durante le lavorazioni, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in direzione sud mediante l’istituzione di uno scambio di carreggiata, per permettere lo svolgimento degli interventi in carreggiata nord in totale sicurezza ed in assenza di traffico. In entrambe le direzioni di marcia sarà interdetto il transito ai mezzi superiori alle 7.5 tonnellate dalle ore 6 alle ore 22. Come fanno sapere dall'Anas, i lavori saranno conclusi entro il prossimo 31 marzo.