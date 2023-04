Nuovi lavori nella galleria San Giovanni della circonvallazione, sarà chiusa di sera fino a fine aprile

Nuovi divieti lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano con la chiusura della galleria San Giovanni per l'esecuzione di altri lavori.

La carreggiata che non sarà possibile utilizzare sarà quella in direzione nord.

Di conseguenza sarà attiva l'uscita obbligatoria a Pescara Colli.

Come fanno sapere dall'Anas entrambe le corsie della galleria a partire dal 3 aprile fino al 28 aprile saranno chiuse nella fascia oraria dalle 21 alle 6 del giorno successivo e il provvedimento interesserà tutti gli utenti. In particolare, il provvedimento prevede la chiusura al traffico veicolare in direzione nord (Montesilvano) della galleria San Giovanni in orario notturno (fascia oraria 21 - 6). Di conseguenza, all'utenza stradale che percorre la strada statale 714 "Tangenziale di Pescara" in direzione nord (da Francavilla al Mare verso Montesilvano) sarà imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo "Pescara Colli" (uscita numero 2) ubicata al km 5+200 e impedita l'immissione dal medesimo svincolo in direzione nord (Montesilvano). Viceversa, la percorrenza dell'arteria stradale in direzione sud (da Montesilvano verso Francavilla al Mare) è consentita sull'intera tratta.