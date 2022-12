Ancora chiusa la galleria da Caramanico a Sant'Eufemia a Maiella dopo il masso caduto nel 2021

La galleria che collega Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella è chiusa ormai dall'8 giugno del 2021 quando un masso di distaccò dalla montagna finendo sulla carreggiata stradale.

Da quel momento la galleria non è stata ancora riaperta.

Con la conseguenza che il transito veicolare non è stato ancora ristabilito tra i due centri della provincia di Pescara.

Sul tema torna deciso il sindaco di Sant'Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli: «Comprendendo la necessità dei tempi occorrenti alla messa in sicurezza, avendo vissuto in prima persona l'evento del 2015 quando un masso notevolmente più grande è precipitato sulla carreggiata con il ripristino del transito in 14 giorni ed essendo a conoscenza che i lavori attuali sono stati conclusi nel giugno 2022, alcune considerazioni sono d'obbligo. Alla mia richiesta di informazioni inviata ai diversi soggetti competenti è giunto solo il riscontro dell'amico sindaco di Caramanico Terme che mi ha inoltrato una nota del servizio del genio civile regionale che testualmente recita: "I lavori sono stati completamente ultimati nel tratto interessato dallo scivolamento del blocco lapideo....significando doverosamente che gli interventi posti in essere non sono da intendersi completamente risolutivi delle problematiche in essere a causa della vastità del versante interessato dai distacchi e degli imponderabili cinematismi che si possono ingenerare in futuro, ma sono da intendersi comunque idonei a eliminare le situazioni di immediato pericolo più frequente nel tratto di intervento. All'attualità questo servizio sta ultimando le procedure amministrative relative all'intervento"».

Così conclude il primo cittadino: «Ora, "amici miei", pienamente consapevole dei miei enormi limiti interpretativi e scarse capacità di lettura e comprensione che in questo caso evocano nel mio immaginario il compianto Conte Mascetti, possibile che non si riesce a dare una risposta chiara e comprensibile per un montanaro testa-dura come me ad alcune semplici domande: Ma 'sta benedetta galleria, riapre o no? Se si, quando? Se no, perchè? E poi, per chiudere il procedimento amministrativo dalla conclusione dei lavori, quanto manca? Questo ho chiesto senza risposta. Nel silenzio, prepariamo le truppe!».