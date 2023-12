Nella sala consiliare la 22esima edizione del "Galà della Solidarietà"

Tutto pronto per la 22esima edizione del "Galà della solidarietà" che si terrà mercoledì 27 dicembre a partire dalle ore 10:30.

L'appuntamento è nella sala consiliare del Comune di Pescara.

A organizzarlo è l'agenzia Promozione Spettacoli e l'assessorato all'Assistenzialismo Sociale per evidenziare gli sforzi di alcune delle associazioni che hanno fatto del volontariato una vera e propria missione di vita.

In diretta streaming sui siti internet cronacheabruzzesi.it e Abruzzi.tv curati da Damaso Dell'Elce faranno la loro passerella i responsabili di benemerite organizzazioni di volontariato senza le quali tanti progetti di grande valenza sociale non sarebbero stati realizzati. Presentate dal giornalista Paolo Minnucci, con il supporto di alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico, avranno l'opportunità di raccontarsi e di comunicare i propri programmi futuri ben 25 realtà consolidate sul territorio come la Croce Rossa, la Lilt, la Misericordia, l'Agbe, l'associazione Diversuguali, la Caritas, l'associazione On the road, Adricesta, Carrozzine Determinate, Anffas, Unione Italiana Ciechi Pescara, Endas Abruzzo, Ananke, associazione Il Risveglio di Manuela, Progetto Noemi, associazione Prematuri, associazione Wolf Pescara-Castellamare, Istituto Rea, associazione Porto Antico, associazione Tiger Dance, Ancri Pescara, Uisp, Enpa e associazione Dog Village.

«È un piacere poter presenziare a una manifestazione definita come la festa delle feste», sottolinea l'associazione all'Assistenzialismo Sociale di Pescara, Nicoletta Di Nisio, «gli angeli premiati sono un'autentica risorsa da valorizzare sempre di più per le istituzioni». Tante le autorità presenti per la consegna dei preziosi riconoscimenti come il sindaco Carlo Masci, il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, l'onorevole Guerino Testa, imprenditori, e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. L'ingresso è libero.