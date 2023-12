Calore ed entusiasmo per il Galà della Solidarietà, è la 22esima edizione

Calore ed entusiasmo nella sala consiliare del comune di Pescara per il rituale appuntamento con il Galà della Solidarietà, giunto alla sua 22esima edizione e organizzato dall'agenzia Promozione Spettacoli con l'assessorato all'assistenzialismo sociale per evidenziare gli sforzi di alcune delle associazioni che hanno fatto del volontariato una vera e propria missione di vita. Dal sindaco Carlo Masci all'onorevole Guerino Testa, dall'imprenditore Quinto Paluzzi alla regista Franca Minnucci, passando per professionisti della sanità come Giuseppe Di Giovacchino e Carmine Salvatore, in tanti sono intervenuti stamane per fare il punto della situazione su benemerite organizzazioni di volontariato senza le quali i progetti di grande valenza sociale non sarebbero stati realizzati.

Presentate dal giornalista Paolo Minnucci e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli, con il supporto di alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico come Siria Buccella e Alessia Longoverde, si sono raccontate presentando i propri programmi futuri 25 realtà consolidate sul territorio come la Croce Rossa, la Lilt, la Misericordia, l'Ail, l'Agbe, l'associazione Diversuguali, la Caritas, l'associazione On the road, Adricesta, Carrozzine Determinate, Anffas, Unione Italiana Ciechi Pescara, Endas Abruzzo, Ananke, associazione Il Risveglio di Manuela, Progetto Noemi, associazione Prematuri, Wolf Pescara-Castellamare, Istituto Rea, associazione Porto Antico, associazione Tiger Dance, Ancri Pescara, Uisp, Enpa e associazione Dog Village.

"È stato davvero emozionate presenziare a una manifestazione definita come la festa delle feste - ha sottolineato l'assessore all'assistenzialismo sociale Nicoletta Di Nisio - gli Angeli del volontariato premiati in comune sono un'autentica risorsa da valorizzare sempre di più per tutte le istituzioni".

E il presidente della Lilt – sezione di Pescara, Marco Lombardo, ha aggiunto: “Oggi continuiamo a trascinarci dietro le conseguenze dei due anni di pandemia Covid-19: una maggiore incidenza delle neoplasie, un forte ritardo diagnostico e l’aumento della mortalità. L’unica via per contenere un vaso che rischia di traboccare da un momento all’altro è potenziare la macchina della prevenzione, come sta facendo la Lilt moltiplicando la propria presenza tra i giovani, nelle scuole, raddoppiando gli sforzi per garantire screening gratuiti e avviando progetti di ricerca destinati a chi ha già avuto il cancro”.