Gabriele Di Muzio di Popoli è il nuovo ambasciatore italiano in Burkina Faso.

Di Muzio ha assunto lunedì 18 settembre l’incarico di ambasciatore d’Italia a Ouagadougou.

A farlo sapere è la Farnesina, come riferisce l'AdnKronos.

Nato a Popoli il 4 aprile 1964, Di Muzio si è laureato in scienze politiche indirizzo politico-internazionale nell’università La Sapienza di Roma. In seguito ad esame di concorso, entra nella carriera diplomatica il 18 maggio 1993. Dopo un periodo al ministero, ufficio Nazioni Unite della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dal luglio 1996 è secondo segretario alla rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite a Vienna.

Successivamente viene nominato primo segretario commerciale con funzioni di vicecapo missione all’ambasciata d’Italia a Kampala (Uganda, con competenza anche su Rwanda e Burundi), a partire dall’8 luglio 2000. Dall’ottobre 2003 è nominato capo ufficio Africa alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari Esteri a Roma, con competenza su tutta l’Africa sub-sahariana. Il 15 ottobre 2007 assume nell’ambasciata d’Italia a Maputo (Mozambico) con funzioni di vicecapo missione, con competenza anche sullo Swaziland. Dall’1 febbraio 2012 è console generale a Johannesburg (Sudafrica). Rientrato a Roma al ministero, assume il 9 maggio 2016 la guida dell’ufficio della direzione generale per la promozione del sistema Paese che gestisce la rete degli 84 istituti italiani di cultura nel mondo, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che da quello della programmazione culturale. Dal 29 ottobre 2018 è ambasciatore a Libreville (Gabon). Dal 18 settembre 2023 è Ambasciatore a Ouagadougou (Burkina Faso).