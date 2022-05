Avrebbe compiuto 37 anni, la Croce Rossa di Penne ricorda con una donazione Gabriele D'Angelo morto a Rigopiano

Nel giorno del suo trentasettesimo compleanno, i volontari del Comitato di Penne della Croce Rossa ricordano il collega Gabriele D'Angelo donando al reparto Dialisi dell’ospedale San Massimo del capoluogo vestino, una barella semirigida per il trasferimento dei pazienti.

La barella verrà utilizzata per il trasferimento dei pazienti dal letto alla barella e viceversa come supporto e aiuto ai sanitari e al paziente stesso.

Il presidio è stato acquistato attraverso la raccolta di tappi di plastica , avvenuta grazie ai cittadini, alle scuole e agli esercizi commerciali del territorio di competenza (ben 13 comuni) del Comitato Cri di Penne. «Ringrazio tutti i volontari e chi si è prodigato nella raccolta», dice Stefania Altigondo, presidente della Croce Rossa di Penne. La sensibilità della popolazione, soprattutto dei bambini attraverso le scuole, delle famiglie, degli esercizi commerciali che hanno aderito alla nostra iniziativa ci hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo. Un ringraziamento speciale va soprattutto alla società Ecoalba che ci ha sostenuto e aiutato occupandosi del conferimento dei tappi presso il centro di raccolta. In futuro, in memoria dell'esempio di Gabriele che fino all'ultimo respiro si è prodigato per aiutare i lavoratori e gli ospiti dell'hotel Rigopiano, continueremo a proporre iniziative e progetti benefici rivolti alla collettività».

La consegna del presidio sanitario è avvenuta ieri, martedì 24 maggio, nell’aula magna dell'ospedale di Penne.