Il pescarese G. Cartier presenta il suo nuovo singolo “Diamanti”

Il giovanissimo Alessio Volpe, in arte G. Cartier, lancia il suo nuovo singolo “Diamanti”, realizzato in collaborazione con Akè (vero nome Andrea Danese). Entrambi gli artisti sono originari di Pescara.

In particolare, Alessio ha appena 17 anni (è nato nel 2004) e già dimostra di essere molto promettente a livello musicale. Il brano in questione, poi, si presenta come un ideale punto di equilibrio tra pop, trap e r'n'b. Bene così!