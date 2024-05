La pescarese Future Academy brilla alle gare nazionali di Robotica a Brescia e si qualifica per le finali Europee [FOTO]

La Future Academy di Pescara brilla alle gare nazionali di Robotica a Brescia e si qualifica per le finali Europee.

La rinomata scuola di coding e discipline Steam ha visto i suoi giovani talenti distinguersi nelle qualificazioni italiane della World Robot Olympiad (Wro) che si sono tenute a Brescia il 25 e 26 maggio.

La squadra, composta da Brando Taraborelli, Lorenzo Cesinaro e Luna Diodati, ha raggiunto uno straordinario terzo posto, assicurandosi la partecipazione alla Wro Open Championship, che si terranno per la prima volta in Italia a Brescia dal 25 al 28 settembre 2024.

Questa impresa non solo sottolinea le capacità dei singoli partecipanti, ma mette in luce anche l'eccellenza dell'educazione fornita dalla Future Academy, che continua a coltivare e stimolare le menti giovani verso l'innovazione tecnologica. La competizione Wro, nota per essere una delle più prestigiose nel campo della robotica educativa, ha visto la partecipazione di numerosi team provenienti da tutta Italia. I ragazzi della Future Academy hanno affrontato sfide complesse, dimostrando notevoli abilità nel problem-solving, nella programmazione e nella progettazione robotica. Brando, Lorenzo e Luna, grazie al loro impegno e alla guida dei loro coach, hanno dimostrato che la preparazione e la determinazione possono portare a risultati eccellenti. La loro qualificazione alla Championship rappresenta un motivo di orgoglio per la regione Abruzzo, che vede in questi giovani una promessa per il futuro nel campo delle nuove tecnologie. «Questo risultato riflette l'importanza di investire nelle nuove generazioni e nella loro formazione tecnologica, promuovendo un futuro ricco di innovazione e progresso», si legge in una nota.