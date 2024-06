Con lo spettacolo dei fuochi d'artifico si è chiusa la festa della Madonna dei sette dolori ai Colli [VIDEO]

Torna la tradizione dello spettacolo dei fuochi d'artificio per la conclusione della festa della Madonna dei Sette Dolori a Pescara Colli. Dopo quattro giorni di eventi religiosi e spettacoli, poco dopo la mezzanotte di lunedì 3 giugno è iniziato l'evento pirotecnico che ha attirato come sempre l'attenzione dei cittadini e di coloro che si trovavano nella zona per la festa che, come spiegano gli organizzatori, ha fatto registrare in tutte le serate un grande afflusso di persone. Momenti di apprensione nella serata del 3 giugno per una bambina di 12 anni che ha perso conoscenza mentre si trovava su un autoscontro colpita da crisi epilettiche, subito assistita da un volontario della Life fuori servizio che le ha prestato assieme ad un'altra persona i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza.