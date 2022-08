Fuochi d'artificio senza autorizzazione a Spoltore, tuona il sindaco: "Intollerabile, ci sono delle regole e vanno rispettate"

Fuochi d'artificio in piazza d'Albenzio a Spoltore la notte scorsa, ma non c'era nessuna autorizzazione. Tuona il sindaco Chiara Trulli che riferisce l'accaduto: "E' intollerabile".

"Ribadisco a tutti i cittadini che in questo periodo dell'anno è proibito ogni genere di fuoco. Specie nei centri abitati e nei centri storici è poi indispensabile rispettare chi ci vive e ha diritto al riposo. Con l'uso delle telecamere dovremo potenziare le azioni di deterrenza di questi gesti criminali", aggiunge il sindaco ricordando che dal 7 luglio è in vigore l'ordinanza per la misura della prevenzione incendi che prevede prorio, fino all'11 settembre su tutto il territorio comunale e anche al di fuori delle aree a rischio incendio boschivo, ogni attività pirotecnica, compresa l'accensione delle lanterne volanti. Non è quindi consentito neanche lanciare razzi come accaduto in piazza tra l'altro poco prima delle 2 di notte e a pochi passi dalle porte delle abitazioni, arrecando anche disturbo alla quiete notturna.

"E' un fatto grave, spero non si ripeta e che i colpevoli si facciano avanti per chiedere scusa alla città – incalza Trulli -. L'episodio deve diventare l'occasione per ricordare a tutti l'importanza delle norme antincendio" anche perché, è il caso di sottolinearlo, non rispettarla vuol dire rischiare multe fino a 500 euro oltre ad eventuali conseguenze penali.

L'occasione per il sindaco per ricordare tutte le misure contenute nell'ordinanza: il divieto assoluto di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercitare attività pirotecnica, transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate. Lungo il perimetro delle aree a contatto con tali aree, o comunque cespugliate, arborate e a pascolo di chiede a proprietari e conduttori di adottare tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi.