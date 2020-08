Funerali di Ennio Balducci, l'ultimo saluto al giornalista e cameraman Rai

Nella mattinata di oggi, 16 agosto, si terranno i funerali di Ennio Balducci, il giornalista e cameraman pescarese della Rai Abruzzo morto due giorni fa a 58 anni per un brutto male. Le esequie verranno celebrate alle ore 11.30 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in via Vespucci.

Balducci, che per molti anni aveva lavorato anche a Telemare, viene ricordato con affetto da tutti i suoi colleghi. In una nota, il Sindacato Giornalisti Abruzzesi "partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa" di questo professionista, aggiungendo:

"Ennio ha raccontato, attraverso l'obiettivo della sua telecamera, oltre 20 anni di attualità abruzzese, come freelance e collaboratore tra i più apprezzati della sede regionale della Rai. Un impegno testimoniato dai tanti messaggi di cordoglio giunti da enti, istituzioni, mondo dello sport, unanimi nel riconoscere la professionalità, la sensibilità e il tratto umano di Balducci, anche nei mesi difficili della malattia".

Tra le sue esperienze, il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ricorda la partecipazione come direttore della fotografia al film "Humanism! A new comedy" di Glauco Della Sciucca, concludendo: "I giornalisti abruzzesi perdono un collega esemplare".