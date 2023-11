"Chi ha fatto grande Loreto non verrà mai dimenticato": commozione ai funerali di Bruno Passeri

Uno striscione più che eloquente, con queste poche parole: "Chi ha fatto grande Loreto non verrà mai dimenticato. Addio Bruno". La scritta è stata esposte ieri pomeriggio in occasione dell'ultimo saluto a Bruno Passeri, ex sindaco di Loreto Aprutino, le cui esequie si sono tenute nella chiesa di San Pietro. Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, postando questa foto sui social, ha scritto: "Nel giorno del tuo ultimo saluto, queste parole vere, dirette e visibili sono quello che di meglio poteva esprimere Loreto Aprutino. Ciao, Bruno Passeri".

E l'onorevole Luciano D'Alfonso, che ha preso la parola durante il funerale, ha voluto ringraziare Passeri "per tutto quello che ci hai insegnato con il tuo servizio alla comunità". Daniele Marinelli, segretario del Pd abruzzese, dice che tutta la comunità Dem “ricorda e rende omaggio alla figura di Bruno Passeri. È stato un esempio virtuoso di come il ruolo politico possa essere meglio valorizzato attraverso la competenza e la dedizione al territorio. Passeri è stato un uomo e un politico vero, sincero, attaccato alle sue radici e profondamente convinto della loro imprescindibilità. Ci mancherà molto”.

Conclude il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Pd: “Nel momento in cui mi sono apprestato a iniziare il mio mandato in Parlamento gli insegnamenti di Passeri, e soprattutto la concretezza della sua azione, mi sono tornati alla mente. Li porto con me: quanto ha realizzato nel suo percorso politico e amministrativo è il perfetto riferimento di chi è chiamato a svolgere ruoli istituzionali, di come debba riuscire ad accordare il lavoro per l’interesse generale con la capacità di rappresentare il territorio da cui proviene”.