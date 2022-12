Lutto cittadino per i funerali di Gianluca di Tomasso: l'ultimo saluto al 42enne di Scafa tragicamente deceduto a seguito di un'esplosione

Alle 14 di oggi giovedì 1 dicembre, l'ultimo saluto a Gianluca Di Tomasso, il 42enne si Scafa rimasto gravemente ustionato la sera del 12 novembre a seguito di un'esplosione avvenuta nella piccola rimessa della sua abitazione in contrada Marulli.

Apparso subito gravissimo dopo un primo ricovero all'ospedale di Pescara era stato trasferito al centro grande ustionati di Roma. Pochi giorni dopo il decesso. Un lutto cheha colpito tutta la comunità a cominciare dal sindaco Giordano Di Fiore che ha dichiarato il lutto cittadino per tributare l'ultimo saluto a Gianluca che due anni fa aveva perso il padre a causa del covid.

Un altro incolmabile dolore per la famiglia e per la mamma che per tanti anni ha lavorato proprio in Comune e che al momento del dramma non era presente. Ad informarla era stato proprio il primo cittadino.