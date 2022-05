In Abruzzo fuma il 18,3% della popolazione, la media è di 11 sigarette al giorno

In Abruzzo fuma il 18,3% della popolazione con una media di 11 sigarette al giorno.

A dirlo, come riferisce l'Ansa, sono i dati dell'Istat diffusi in occasione della giornata mondiale senza tabacco promossa dall'Oms (organizzazione mondiale della sanità) che si celebra oggi, martedì 31 maggio.

Dunque sono 210 mila le persone di età superiore ai 14 anni che fumano.

Gli ex fumatori, invece, sono il 24,3% (circa 278 mila persone) e il 55,8% è non fumatore (639 mila). Dei fumatori abruzzesi, il 98,1%, cioè 206 mila persone, fuma sigarette. Il 39,1% (circa 81 mila persone) fuma tra le sei e le dieci sigarette al giorno, il 34% (70 mila) tra undici e 20, il 23,5% (48 mila) fino a cinque sigarette al giorno e il 3,4% (7 mila) oltre 20 al giorno. Il numero medio di sigarette fumate in un giorno da ogni fumatore abruzzese è pari a 11,3.

L'istituto superiore di sanità ha lanciato l'allarme: torna a crescere tra entrambi i sessi, per la prima volta dal 2006 in modo cosi significativo, il numero di fumatori in Italia, che sono circa 800 mila in più. È inoltre triplicato, ha rilevato sempre l'Iss, il consumo di sigarette a tabacco riscaldato.