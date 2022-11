Nei prossimi giorni sono invece previsti interventi al villaggio Alcione, dove verrà pulito Fosso Vallelunga. "Dopo tre anni difficilissimi, in cui abbiamo affrontato di tutto, nonostante le mille difficoltà, tra pandemia, guerra, crisi e aumenti dei prezzi, abbiamo predisposto il più grande piano di opere pubbliche mai visto a Pescara", scrive il primo cittadino.

In via del Santuario, ai Colli, oggi le macchine degli operai comunali stanno fresando l'asfalto. Ne dà notizia sui suoi canali social il sindaco di Pescara, Carlo Masci, aggiungendo che domani sarà riasfaltato tutto il tracciato che va dalla rotatoria di Strada Vecchia della Madonna fino alla Basilica della Madonna dei Sette Dolori.

/ Via del Santuario

Al via la fresatura dell'asfalto in via del Santuario [FOTO]