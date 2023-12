Trenta minuti in meno per cinque Frecciarossa fra Milano e Pescara: i tempi di percorrenza scendono a 4 ore

Importanti novità per l'offerta di Trenitalia per la stagione invernale 2023. Presentate infatti tutte le linee a disposizione e l'intermodalità treno + bus o trenio + bici per i prossimi sei mesi. Ci saranno 167 treni sulla linea adriatica regionale al giorno, con 24 mila collegamenti al giorno in treno e bus in Italia e 13 mila in Europa, all’insegna della sostenibilità e dell’intermodalità. Da segnalare la novità più importante che riguarda i Frecciarossa che da Milano collegano con la costa adriatica e fermate anche in Abruzzo. Grazie infatti al transito nel tratto fra Bologna e Milano Centrale sulla linea ad alta velocità aggiornata, i tempi di percorrenza di 5 Frecciarossa diminuiranno di 30 minuti. Milano e Pescara saranno quindi raggiungibili fra loro in 4 ore. L'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi:

“Trenitalia e tutte le aziende del polo passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente. Stiamo impegnando oltre 1 miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell'ambito dei fondi del Pnrr, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile"

Per i treni regionali, la programmazione dell’offerta concertata con Regione Abruzzo - committente e programmatrice dei servizi ferroviari - vede circolare ogni giorno 167 treni, per 37.600 posti a sedere complessivi.

Inoltre, per chi desidera viaggiare con la propria bici, i treni del regionale di Trenitalia mettono a disposizione ogni giorno della stagione invernale circa 800 posti bici, che raddoppieranno a partire dalla primavera quando torneranno in servizio le speciali carrozze Tuttobici con 64 stalli ognuna. Ricordiamo che in Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie ad un Protocollo d’intesa sottoscritto da Trenitalia con Regione Abruzzo.

Confermato il Pescara AirLink ,il collegamento bus non stop tra la stazione di Pescara Centrale e l’aeroporto d’Abruzzo, con il quale Trenitalia, in sinergia con la società TuA, rinnova la volontà di rendere strutturale l’offerta intermodale ferro/gomma, per lo sviluppo del trasporto collettivo e, di conseguenza, delle città e delle aree urbane.