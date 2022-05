Quattro nuovi Frecciargento a Pescara e diverse novità da Trenitalia per l'offerta estiva in Abruzzo

Trenitalia prepara l'estate in Abruzzo e lungo la costa adriatica con un pacchetto di novità riguardanti i treni regionali in circolazione per raggiungerew le spiagge, le città d’arte e i borghi d’Abruzzo. Sono 142 al giorno i treni regionali che circoleranno per tutti i mesi estivi nell'ambito del" Summer Experience 2022", la nuova offerta estiva che prenderà il via il 12 giugno prossimo dedicando spazio al turismo sostenibile, al cicloturismo e alla natura per far conoscere le bellezze della nostra regione. Sul fronte dei treni nazionali, sono 24 le frecce confermata a Pescara: per tutta l’estate due Frecciargento in più tra Milano-Ancona e Pescara e altri due nei week-end tra Bolzano-Ancona e Pescara; tornano le fermate estive di alcune Frecce anche a Giulianova e Vasto San Salvo

.La nuova offerta regionale dell’Abruzzo si contraddistingue per soluzioni dirette ed intermodali rivolte ad incrementare e facilitare il turismo domestico, alla riscoperta delle mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Nelle ultime settimane, lo ricordiamo, sono entrati in funzione due nuovi treni Pop regionali, che abbassano l'età media della flotta regionale, con la disponibilità di 12 stalli per il

trasporto bici che in Abruzzo è gratuito grazie ad un protocollo d’intesa con Regione Abruzzo.

A metà maggio ricordiamo che sono entrate in funzione sui collegamenti regionali e interregionali, 2 nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici. I nuovi convogli possono ospitare fino a 64 posti bici, con l’ausilio di prese elettriche per ricaricare i modelli di nuova generazione. Il nuovo servizio è attivo sulle direttrici Adriatica sud che scorre lungo la costa dei trabocchi, Adriatica Nord, che serve le costa teramana fino ad Ancona e la Pescara-Sulmona. Diventano così circa 2000 i posti bici ogni giorno a disposizione degli amanti delle due ruote Dal 12 giugno al 14 settembre saranno inoltre riattivate le fermate estive di alcune Frecce nelle stazioni di Giulianova e Vasto San Salvo.