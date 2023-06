All'aeroporto d'Abruzzo arrivano le Frecce tricolori

All'aeroporto d'Abruzzo 'sbarcano' le Frecce tricolori in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare: questo fine settimana, infatti, si terrà a San Benedetto del Tronto l'air show del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, e le Frecce sosteranno al Liberi. L'arrivo in aeroporto è atteso nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, verso le ore 16, dopo l'esibizione in volo a Roma per la festa della Repubblica.

Dunque per tre giorni a Pescara sosteranno gli 11 aerei con variante pan (provvista di impianto fumogeno) impiegati per l'attività dimostrativa dei piloti delle Frecce tricolori. "Per consentire le attività delle Frecce Tricolori da e per l’aeroporto - si legge in una nota dell'Aeronautica - dove rimarranno rischierate per il fine settimana, l’aeroporto rimarrà chiuso a tutto il traffico eccetto il traffico partecipante alla manifestazione il 3 giugno 2023 dalle 16 alle 17.30 e il 4 giugno 2023 dalle 16.30 alle 18.10 locali. La via di rullaggio E tra M e A rimarrà chiusa da venerdì a lunedì per consentire il parcheggio degli 11 MB339".