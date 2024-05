Le Frecce Tricolori tornano nell'aeroporto d'Abruzzo per gli Air Show di Giulianova e L'Aquila

Le Frecce Tricolori torneranno nell'aeroporto d'Abruzzo nei prossimi giorni in vista di due Air Show in programma nella nostra regione.

Il primo dei due eventi è in programma a Giulianova il prossimo fine settimana: sabato 18 e domenica 19 maggio.

Per l'occasione, come si legge su Desk Aeronautico, sarà istituita una zona temporaneamente regolamentata giornalmente dalle ore 14 alle 17 locali entro 5 miglia nautiche dal lungomare fino a 8mila piedi.

Tutto il traffico Vfr (volo a vista) e droni non partecipanti dovranno evitare l’area. Gli aerei della pattuglia acrobatica nazionale saranno rischierati nell'aeroporto d'Abruzzo dal 17 al 20 maggio con parcheggio lungo la via di rullaggio. Durante le prove e l’esibizione delle Frecce Tricolori, il 18 e 19 maggio dalle 15.40 alle 16.40 locali, lo scalo aeroportuale "Pasquale Liberi" rimarrà chiuso a tutto il traffico a eccezione dei velivoli partecipanti all’evento e attività Hems (soccorsi dell'eliambulanza, ndr).

Le Frecce Tricolori poi torneranno nell'aeroporto d'Abruzzo anche il fine settimana dopo per l’air show dell’Aquila dal 24 al 27 maggio.