Atterrate nell'aeroporto d'Abruzzo le Frecce Tricolori [FOTO]

Come da programma le Frecce Tricolori sono atterrate nell'aeroporto d'Abruzzo venerdì 17 maggio in vista dei due Air Show in programma nella nostra regione.

Il primo dei due eventi è a Giulianova sabato 18 e domenica 19 maggio.

Ad accogliere la pattuglia nazionale acrobatica sono stati, tra gli altri, il vicesindaco di Pescara, Adelchi Sulpizio, il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, e il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Durante le prove e l’esibizione delle Frecce Tricolori, il 18 e 19 maggio dalle 15.40 alle 16.40 locali, lo scalo aeroportuale "Pasquale Liberi" rimarrà chiuso a tutto il traffico a eccezione dei velivoli partecipanti all’evento e attività Hems (soccorsi dell'eliambulanza, ndr). Le Frecce Tricolori poi torneranno nell'aeroporto d'Abruzzo anche il fine settimana dopo per l’air show dell’Aquila dal 24 al 27 maggio.