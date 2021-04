Consegnato a Marco Alessandrini un francobollo dedicato al padre Emilio [FOTO]

La cerimonia, organizzata dal referente filatelico di Poste Italiane per le province di Pescara e Chieti, Renzo Gallerati, si è svolta ieri nell’ufficio postale di Pescara Centro alla presenza della direttrice della sede, Anna Maria Di Cenzo

Consegnato a Marco Alessandrini un francobollo dedicato al padre Emilio e contenuto in un folder filatelico emesso da Poste Italiane per celebrare i magistrati assassinati durante gli anni di piombo. L'ex sindaco di Pescara ha ricevuto questo omaggio in occasione del trentesimo anniversario della morte di Emilio Alessandrini, ucciso il 29 gennaio 1979 a Milano da un commando del gruppo terroristico Prima Linea.

La cerimonia, organizzata dal referente filatelico di Poste Italiane per le province di Pescara e Chieti, Renzo Gallerati, si è svolta ieri nell’ufficio postale di Pescara Centro alla presenza della direttrice della sede, Anna Maria Di Cenzo.

“Sono grato a Poste Italiane e ai suoi dipendenti pescaresi per questo pensiero – ha commentato Marco Alessandrini – È un’iniziativa lodevole, che rammenta il tributo pagato da figure esemplari come mio padre e coltiva quello che amo definire il vizio della memoria, ricordando una peculiarità tutta tristemente italiana: fra il 1969 e il 2015 nel nostro Paese sono stati uccisi 28 magistrati per mano della criminalità organizzata, nel mondo siamo secondi soltanto alla Colombia”.