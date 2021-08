È il colonnello Franco Tuosto è il nuovo comandante del Gruppo di Pescara della guardia di finanza.

Tuosto subentra al maggiore Marco Toppetti che è stato trasferito al nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara.

Toppetti, 51 anni, lascia l’incarico di comandante del Gruppo di Pescara dopo 4 anni.

Ha coordinato numerose e complesse indagini di polizia giudiziaria e tributaria, senza tralasciare il controllo economico del territorio pescarese con particolare riferimento al contrasto alla contraffazione e allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Laureato in Giurisprudenza, prima del comando del Gruppo di Pescara è stato comandante della Compagnia di Giulianova e ha ricoperto, nel corso della carriera, prestigiosi incarichi al nucleo di polizia tributaria di Roma, la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, il centro di reclutamento della guardia di finanza e il nucleo di polizia tributaria di Chieti.

Il nuovo comandante, 59 anni, originario di Carinola in provincia di Caserta, laureato in Giurisprudenza e in Economia e Management, ha maturato una vasta competenza operativa sia nei reparti territoriali, avendo comandato per 4 anni la Tenenza di Montepulciano e per 5 la Compagnia di Foggia, sia negli specifici comparti di polizia economica e finanziaria, in quanto ha diretto, per 6 anni complessivi, le sezioni verifiche dei nuclei polizia tributaria di Campobasso e di Foggia e, nell’ultimo quinquennio, il Gruppo tutela finanza pubblica alla sede di Pescara nel Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Vanta, infine, una significativa esperienza triennale quale Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Molise. Nel nucleo Pef di Pescara, ha fornito un personale e determinante apporto in importanti operazioni di servizio, tra cui ricordiamo le operazioni “Double Face”, “Gasol-IVA”, “Grandi Eventi” ed “E-commerce”.