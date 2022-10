Il cantante pescarese Franco Midiri a Sanremo Senior

Il cantante pescarese Franco Midiri, 55 anni, sarà al teatro Ariston di Sanremo il 3 e 4 novembre per partecipare a "Sanremo Senior", talent show riservato agli over 50. L'artista, già vincitore della finale del Festival della Melodia nella città ligure oltre che protagonista di alcune fortunate tournèe nell'Est Europa, rappresenterà l'Abruzzo con un brano scritto da lui stesso: "La più bella del mondo".

Midiri è stato selezionato dalla produzione artistica del programma tra oltre duemila cantanti provenienti da ogni parte d'Italia: "Cantare su quel palco è sempre molto emozionante - ha affermato Franco - Nella mia vita artistica mi sono tolto tante soddisfazioni, non solo in Italia, con il successo nazionale al Festival della Melodia, ma anche all'estero, grazie a collaborazioni importanti con Gheorghe Zamfir e con le diverse tournèè in Romania, Russia e Bielorussia. Cantare all'Ariston di Sanremo sarà un'esperienza unica e cercherò di mettercela tutta per regalare emozioni".