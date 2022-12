Tanto dolore per il corriere pescarese Franco D'Alessandro, morto mentre cercava di sbloccare il furgone dal fango

Sarebbe stato colto da un malore mentre stava cercando di sbloccare il furgone rimasto impantanato nel fango a Ortona in località San Donato ieri pomeriggio.

Così è morto Franco D'Alessandro, 41 anni di Pescara, che lavorava come corriere per Amazon.

Come riferisce l'Adnkronos, l'uomo, mentre era al lavoro, si è ritrovato in un fossato impraticabile.Il mezzo su cui viaggiava per fare consegne si è fermato. Lui nel tentativo di far ripartire il furgone e di venire fuori da quella situazione, si sarebbe sentito male. È riuscito comunque ad allertare i soccorritori e a chiedere aiuto col telefonino. Ma poi, purtroppo, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.