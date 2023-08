Il pescarese Francesco Panzieri, specialista in effetti visivi, visita i bambini dell’ospedale con Spiderman e Hulk

I bambini ricoverati nell’ospedale "Santo Spirito" hanno ricevuto, nella mattinata di lunedì 21 agosto, la visita del pescarese Francesco Panzieri, uno dei più giovani supervisori italiani del compositing per gli effetti visivi delle maggiori produzioni di film americani tra cui “Dune”, vincitore nel 2022 dell’Oscar per gli effetti speciali, “Guerre Stellari” e “Avengers”, entrambi candidati agli Oscar, “Indiana Jones”, “Spiderman”, “Thor” e molti altri.

Panzieri, accompagnato da due supereroi come Spiderman e Hulk, si è recato nel Day Hospital di oncoematologia pediatrica, nei reparti di ematologia pediatrica e chirurgia pediatrica e, infine, al pronto soccorso pediatrico. Con lui era presente anche una delegazione di Adricesta Onlus, compresa la presidente Carla Panzino, che è stata accolta, tra gli altri, dal direttore generale Antonio Caponetti e dal direttore sanitario Valterio Fortunato.

Panzieri ha firmato autografi per i bambini e donato locandine e gadget dei loro personaggi preferiti. L’evento si è svolto all’insegna dello slogan “I supereroi del Cinema incontrano i bambini supereroi che ogni giorno affrontano le difficoltà della vita”. Oggi pomeriggio, invece, Panzieri incontrerà in Comune alle ore 17.30 i bimbi e i ragazzi del centro regionale di diabetologia pediatrica per parlare con loro delle meraviglie del grande schermo.