Il pescarese Francesco Di Cintio, in arte Scodi, al Deejay on Stage di Riccione

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “La coda dell'occhio”, disponibile dal 26 maggio su tutte le piattaforme digitali per Ada Music Italy, il giovane artista pescarese Francesco Di Cintio, nome d’arte “scodi”, sbarca a Riccione con Deejay On Stage, lo show serale di Radio Deejay che esplode il 3 agosto alle ore 21:15 in piazzale Roma a Riccione, con la regia di Linus e la conduzione del dream team della radio capitanato da Rudy Zerbi, in compagnia di Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli.

Scodi salirà sul grande palco con la sua musica, diretta e sincera, che risuona direttamente nel cuore. Accanto ai big della musica italiana anche quest’anno ci saranno i giovani artisti che partecipano al contest di Deejay on Stage dedicato alla ricerca di nuovi talenti. La nona edizione ha fatto registrare il record di partecipanti, con 800 iscrizioni arrivate da tutta Italia per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio - un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore - sia per l’importanza del palco e della città che lo ospita.

Tantissimi quelli di età compresa tra i 18 e i 22 anni, diversi coloro che hanno già partecipato a talent come Amici, X Factor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali. Le selezioni e la commissione artistica é stata guidata da Daniele De Luigi, figura che si occupa di festival per giovani talenti da molti anni. Gli iscritti da 800 sono diventati 35 e si esibiranno sul palco fino alla finale, in programma il 24 agosto.

Il palcoscenico di Deejay on Stage sarà per Scodi, un notevole trampolino di lancio nel mondo della musica e un’occasione straordinaria per farsi conoscere. Anche in questa edizione un palinsesto ricchissimo capace di rispondere a un pubblico di età e gusti musicali differenti. Si confermano 10 serate di musica e divertimento che vedranno alternarsi i giovani esordienti a contendersi la vittoria del contest e molti special guest. L’ingresso è gratuito. Paola & Chiara, Diodato, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Ariete, Angelina Mango, The Kolors, Boomdabash, Clara (dalla serie Mare Fuori) e gIANMARIA sono i primi artisti annunciati.

Scodi, nato a Pescara nel 2000, si approccia alla musica fin da bambino, quando, per necessità, comincia a chiudersi nel suo piccolo mondo, la sua cameretta, a cercare delle valvole di sfogo, e trova la scrittura e il canto. Ha sempre affidato alla musica e ai suoi testi diretti e sinceri il compito di dipingere ciò che accade dentro e attorno a lui. Fare musica è l’unico modo attraverso il quale Scodi riesce a comunicare quelli che, diversamente, resterebbero pensieri, sensazioni, stati d’animo ed emozioni intrappolate dentro di lui.