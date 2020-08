A San Cetteo l'ultimo saluto a Francesco Colasante, il giovane pescarese morto tra le fiamme in Sicilia

Ultimo saluto a Francesco Colasante, il giovane operaio di Pescara morto mentre lavorava in provincia di Enna, in Sicilia, ci sarà domani, mercoledì 26 agosto nella cattedrale di San Cetteo.

I funerali sono in programma alle ore 10 dopo l'arrivo della salma che è previsto proprio per domani.

Colasante aveva 25 anni ed è deceduto una settimana fa, il 18 agosto, a Troina mentre stava lavorando come elettricista su un traliccio.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto sarebbe caduto procurandosi la frattura di una caviglia e sarebbe poi rimasto intrappolato tra le fiamme per un incendio che nel frattempo era divampato.