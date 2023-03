La Miss Adriatico Italia Francesca Sicignano premiata in Comune a Nocciano

È stata premiata in Comune a Nocciano Francesca Sicignano, Miss Adriatico Italia.

Ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Lorenzo Mucci e dai consiglieri comunali Mara Britti, Giovanna Speziale e Maurizio Di Gregorio.

«Sono davvero fiero che una nostra giovane concittadina abbia raggiunto per la prima volta il gradino più alto del podio nella 46esima edizione dell'unico concorso di bellezza riconosciuto e patrocinato da Regione Abruzzo. Le peculiarità di un territorio come il nostro si veicolano anche attraverso i successi in iniziative importanti come Miss Adriatico», dice il primo cittadino nel corso della cerimonia in municipio, «le auguro pertanto le migliori fortune come ha dimostrato di meritare».

Particolarmente emozionata la 19enne studentessa universitaria per essere stata considerata con grande affetto: «Sono molto orgogliosa per essere stata premiata dal sindaco del mio paese, ringrazio tutti perché con il concorso di Miss Adriatico mi sono trovata benissimo, in famiglia. Sogno un futuro nella moda anche se la mia aspirazione è di continuare a studiare e diventare un medico. Per la prossima estate farò sfilate di moda e la madrina al Tour 2023 di Miss Adriatico».