È Francesca Sicignano di Nocciano a vincere la tappa francavillese di Miss Adriatico

È stata Francesca Sicignano di Nocciano ad aggiudicarsi la tappa di Francavilla al Mare di Miss Adriatico 2022.

La studentessa della provincia di Pescara è stata premiata dalla regista teatrale Franca Minnucci, dalla consigliera comunale Gabriella Corrado e dall'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario.

A presentare la manifestazione è stata l'indossatrice Simona Di Felice, come riferisce ChietiToday.

In gara 21 candidate al titolo mostrarsi davanti a una numerosa e qualificata giuria prima in abito elegante, successivamente in costume personale e infine in body olimpionico della Falcone dolciaria, divisa ufficiale della 46° edizione del concorso patrocinato dal consiglio regionale. Le altre fasce sono andate nell'ordine a Silvia Severo Miss Acqua & Sapone, Giulia De Leonibus Miss intimo Unigross, Aurora Buonvivere Miss caffè Mokambo, Asia Domenicone Miss Spiedì arrosticini, Nadia Zito Miss vini Lampato, Anna D'Incecco Miss pastificio Rustichella d'Abruzzo, Federica Di Claudio Miss Dfa Trasporti, Diletta Timperio e Giorgia Martinelli Miss pizzeria Green Dragon, Taissia Zecanevic e Valentina Casciaroli Miss Conad Asterope. A esibirsi tra una sfilata e l'altra delle reginette della serata, dalle cantanti ucraine Anna e Maria reduci dall'Eurovision ai pluricampioni italiani di danze caraibiche Marco Corazzini ed Eleonora Cendamo per arrivare alla cantautrice abruzzese Silvia Chiulli, ai numeri di trasformismo di Alessio e Fabio Maiorani della famiglia circense di Damiano Rossi, fino alle esibizioni dei vincitori nazionali del Festival della Melodia, Marco Corneli e Maurizio Tocco insieme al corpo di ballo di Miss Adriatico. In giuria, tra gli altri, si sono riviste indimenticate Miss Adriatico degli anni precedenti come Sara Urru, Alexandra Butu, Valentina Di Gioia, Samuela Casciano e Ramona Di Blasio ma anche l'ex assessore provinciale, Nuccio Campli, la sommelier Annamaria Acunzo e la speaker di Radio Mare Barbara Di Marco.

«Non mi aspettavo proprio di vincere», dice Francesca Sicignano al termine della manifestazione, «sono molto contenta di aver trovato un gruppo di amiche simpatiche e sincere a cui dedico la vittoria».