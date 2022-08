La pescarese Francesca Scampoli è Miss Eleganza Abruzzo: ora sogna Salsomaggiore [FOTO]

La pescarese Francesca Scampoli è la vincitrice della finale regionale per le selezioni di Miss Italia: con il titolo di Miss eleganza Abruzzo, che si è aggiudicata quattro tappe del concorso, accede direttamente alle prefinali di Roma con il sogno di arrivare alla finale per conquistare il titolo nazionale.

Francesca ha 20 anni è studentessa e modella. La fascia di Miss eleganza, per il concorso di Salsomaggiore, fu creato per Sofia Loren nel 1950, anno in cui per la prima volta l'evento fu trasmesso in radio. Un buon auspicio per la giovane di Pescara che la fascia regionale se l'è aggiudicata ieri nel corso della serata svoltasi a Meta (Civitella Roveto). Serata condotta da Luca Di Nicola e organizzata da Gabriele Zarroli.