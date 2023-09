È Francesca Rancitelli il nuovo direttore amministrativo della Asl

Francesca Rancitelli è il nuovo direttore amministrativo della Asl di Pescara.

A nominarla, con delibera numero 1399 del 15 settembre, è stato il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, Vero Michitelli.

La Rancitelli era già dirigente amministrativo con incarico di coordinatore di staff nonché di direttore della struttura complessa Uoc Affari Generali e Legali.

È in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, abilitata alla professione di avvocato e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente disciplina in materia di nomina del direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali. L’insediamento del direttore amministrativo cade a una settimana dalla nomina di Michitelli a direttore generale (Dgr numero 570 dell’11/09/2023) ed è volto a garantire tempestivamente il pieno e corretto svolgimento delle funzioni della direzione aziendale. Il direttore generale, nel nominare la Rancitelli, iscritta nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende ed enti del sistema sanitario regionale (Ssr) della Regione Abruzzo, ne ha valutato i requisiti, l’esperienza amministrativa, considerato il bagaglio formativo posseduto, le funzioni istituzionali espletate, gli incarichi ricoperti dalla stessa nel corso degli anni, le capacità organizzative e la disponibilità all’insediamento immediato nelle funzioni previste dal ruolo.

Il direttore generale, inoltre, ne ha valutato l’esperienza, superiore a 15 anni, maturata in ambito sanitario in posizione di titolarità di strutture complesse, nonché quale coordinatore di staff della direzione aziendale, unitamente all’esperienza maturata nel tempo in qualità di direttore amministrativo facente funzioni della Asl di Pescara nei casi di assenza o impedimento temporaneo del titolare, ritenendone la professionalità adeguata all’incarico conferitole ed idonea a supportare validamente la direzione generale nella gestione della Asl di Pescara.