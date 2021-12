La pescarese Francesca Pacifico protagonista a "Piatto Ricco" su Tv8

La pescarese Francesca Pacifico a "Piatto Ricco" su Tv8 nella puntata che andrà in onda nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 dicembre.

La messa in onda del programma culinario condotto dallo chef Alessandro Borghese è prevista alle ore 19:30.

Francesca Pacifico, come si legge nella biografia sul suo blog "Polvere di Spezie" «è pescarese di cuore e di nascita, amante della propria regione, l'Abruzzo, per i colori, profumi e tutti i sapori che ci regala. Professione: fotografa per passione, youtuber, pasticcera per amore. Amo viaggiare alla scoperta di ciò che di buono c'è nel mondo. Faccio volentieri conoscenza con nuovi sapori, che appunto nella mente alla voce "ricetta da proporre". Mi piace passeggiare tra i mercatini gastronomici delle città che visito, fotografarne ogni angolo e condividere con gli amici. Passione: La più grande è quella per il cioccolato, che mi ha dato spunto per iniziare a mescolare, "intrugliare", cuocere e sfornare in cucina. Ogni dolce che preparavo mi faceva venir voglia di prepararne un altro e da lì, di far volare la fantasia a torte salate, rustici, piatti di carne e pesce».

A "Piatto Ricco" Francesca sarà uno dei tre cuochi amatoriali, provenienti da tutta l’Italia, che si sfidano portando la passione per la cucina in tv. I due concorrenti rimasti, si affronteranno nel round finale in un vero e proprio testa a testa per portare a casa la vittoria. Giudice è lo chef Gennaro Esposito.